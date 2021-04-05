Севастополь, Ингушетия и Ленобласть стали лидерами по демографическому приросту в России

Аналитики провели исследование и выяснили, какие регионы России стали лидерами по демографическому приросту населения.

Так, на первом месте рейтинга оказался Севастополь, где показатель прироста увеличился на почти 17%. На втором месте расположилась Ингушетия (рост на 5,6%), а Ленинградская область (4,3 процента) заняла третье место. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, проводившие исследование.

Топ-5 российских регионов-лидеров по демографическому приросту:

- Севастополь (+16,8%)

- Республика Ингушетия (+5,6%)

- Ленинградская область (+4,3%)

- Чеченская Республика (+4,2%)

- Тюменская область (+3%)