В России при помощи динамических дорожных знаков хотят заставить водителей снижать скорость Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России намерены использовать динамические дорожные знаки для информирования водителей о допустимой скорости на магистралях в условиях непогоды непогоде.

На данный момент автомобилистам можно только напоминать, что в в плохую погоду было бы лучше снизить скорость. Однако теперь это правило может измениться.

- Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки по ограничению скорости для водителей. При условной хорошей погоде они могут разрешать движение транспорта до 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения - к примеру, снижать их до 90 км/ч., - говорится в публикации Autonews.ru.