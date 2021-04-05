С 5 апреля 2021 года на 193 улицах Москвы меняется стоимость парковки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве на 193 участках улиц, загрузка которых составляет 96 процентов и более, с 5 апреля 2021 года повысят тарифы на платные парковки. Об этом говорится в заявление Дептранса столицы, где назвали стоимость парковки "регулятором того, есть свободные места на парковке или нет".

- Стоимость парковки - это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время более чем на 90% - значит стоимость надо изменить, а если она пустует, то, соответственно, цену необходимо снизить, - объясняют повышение цен в ведомстве.

Также отмечаете, что это нужно для облегчения задачи автовладельцам, где оставить свое авто. В частности это позволит местным жителям и другим водителям быстрее найти свободные парковочные места, что позволит загружались улицы столицы равномерно.

ПОЛНЫЙ СПИСОК УЛИЦ, где изменилась стоимость парковки.