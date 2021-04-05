Российская вакцина "Спутник V" вызвала ажиотаж в Сан-Марино

Жители Италии начали массово прибывать в город-государство Сан-Марино для получения дозы российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V".

На данный момент это единственная прививка, которая доступна для граждан в Сан-Марино, сообщает New York Times.

- Чиновники рассказывают, что сотни итальянцев пытаются сделать прививки в Сан-Марино, записываясь на прием заранее. Некоторые люди даже приезжают, тщетно пытаясь попасть на процедуру вакцинации, - говорится в публикации.

Напомним, массовая вакцинация с применение российского препарата от covid-19