Аналитики прогнозируют рост ставок по вкладам

Российские банки, скорее всего, будут вынуждены увеличивать ставки по вкладам, чтобы в дальнейшем не потерять клиентов. К такому выводу пришли аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства(АКРА).

Отмечается, что ускорение процесса инфляции в стране грозит привести к тому, что реальная доходность депозитов продолжит падать, что может сказаться к переводу средств вкладчиков в альтернативные инструменты.

- В 2021 году нестабильность остатков клиентских средств может сохраниться. Ускорение инфляции может привести к снижению реальной доходности депозитов, что будет подталкивать вкладчиков к поиску альтернативных способов размещения денежных средств. Необходимость сохранения стабильности клиентской базы за счет поддержания ставок на высоком уровне может стать фактором снижения маржинальности банковских операций, - цитирует ТАСС выводы аналитиков.