В МИД России заявили о снижение надежности доллара из-за политики США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что снижение предсказуемости политики США ставит под сомнение надежность и удобство использования доллара.

По его мнению, сокращение использования американской валюты во взаиморасчетах по торговым операциям может быть связано с реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, в том числе бесконтрольное введение санкций.

- В подобных условиях страны и различные компании вынуждены принимать меры для минимизации экономических потерь и рисков при проведении транзакций, и они проявляют заинтересованность в развитии альтернативных механизмов взаиморасчетов. В этом свете расширение использования национальных денежных единиц в торговых операциях с другими государствами приобретает все большую актуальность и становится важным направлением текущей внешнеэкономической повестки, - объяснил представитель ведомства в беседе с РИА Новости.