Врач назвал число ВИЧ-положительных в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус рассказал о том, как обстоит ситуация с ВИЧ в России и сколько пациентов в стране имеет положительный статус к вирусу.

По его мнению, благодаря системной работе Минздрава и общественных организаций добились радикального перелома негативной тенденции по активному распространению ВИЧ.

- Число пациентов с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" сократилось на 25 тысяч и это самое существенное снижение за последние пять лет, - рассказал специалист "Российской газете".

Также он добавил, что на сегодняшний день, по предварительным данным, людей с диагнозом "ВИЧ-инфекция" в России - в пределах 864 тысяч. При этом Мазус отметил, что стоит понимать - каждое ведомство, будь то Минздрав или Росстат, ведет подсчет таких пациентов критериям, которые могут различаться.

Кроме этого, Мазус отметил, что опыт российских специалистов будет "интересным для международных партнеров и, возможно, даже более полезным, чем предлагаемые подходы стратегии ЮНЭЙДС".