Врач назвал число ВИЧ-положительных в России Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России, руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус рассказал о том, как обстоит ситуация с ВИЧ в России и сколько пациентов в стране имеет положительный статус к вирусу.

По его мнению, благодаря системной работе Минздрава и общественных организаций добились радикального перелома негативной тенденции по активному распространению ВИЧ.

- Число пациентов с впервые установленным диагнозом "ВИЧ-инфекция" сократилось на 25 тысяч и это самое существенное снижение за последние пять лет, - рассказал специалист "Российской газете".

Также он добавил, что на сегодняшний день, по предварительным данным, людей с диагнозом "ВИЧ-инфекция" в России - в пределах 864 тысяч. При этом Мазус отметил, что стоит понимать - каждое ведомство, будь то Минздрав или Росстат, ведет подсчет таких пациентов критериям, которые могут различаться.