Последние новости на утро 5 апреля 2021: В России могут ввести новые дорожные знаки для борьбы с превышением скорости в непогоду

Важные новости утра Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последние новости на утро 5 апреля 2021 года. В России намерены использовать динамические дорожные знаки для информирования водителей о допустимой скорости на магистралях в условиях непогоды непогоде. На данный момент автомобилистам можно только напоминать, что в в плохую погоду было бы лучше снизить скорость. Схема работы такая: на конструкциях над дорожным полотном размещаются электронные табло, на которых транслируются знаки по ограничению скорости для водителей. При условной хорошей погоде они могут разрешать движение транспорта до 110 км/ч. Но при ухудшении видимости менять ограничения - к примеру, снижать их до 90 км/ч.

Российская вакцина "Спутник V" вызвала ажиотаж среди итальянцев в Сан-Марино. Жители со всей страны начали массово прибывать в город-государство для получения дозы российской вакцины, поскольку сейчас это единственный препарат, доступный для граждан.

В Москве на 193 участках улиц, загрузка которых составляет 96% и более, с 5 апреля 2021 года повысят тарифы на платные парковки. В Дептрансе столицы объяснили, что такие меры станут "регулятором того, есть свободные места на парковке или нет". Полный список улиц, где повысилась стоимость парковки можно посмотреть здесь.

Аналитики провели исследование и выяснили, какие регионы России стали лидерами по демографическому приросту населения. Так, на первом месте рейтинга оказался Севастополь, где показатель прироста увеличился на почти 17%, на втором - Ингушетия (на 5,6%), а на третьем - Ленинградская область (4,3%).

5 апреля подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Для этого будут направлены силы 10 бригад.

За последний год в России значительно активизировали свою активность кибермошенники. Злоумышленники совершили на 60% больше краж со счетов россиян на общую сумму почти в 2,8 миллиарда рублей.

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко назвал основные причины для освобождения от военной службы. Так, среди частых причин оказались болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), болезни системы кровообращения, болезни нервной системы и плохое зрение.