LG прекратила производство мобильных телефонов Фото: REUTERS

Южнокорейская компания LG Electronics Inc. объявила о своем уходе с рынка смартфонов, чтобы сосредоточиться на других сферах, среди которых электромобили, интернет вещи (IoT) и решения для бизнеса.

LG собирается закрыть производство мобильных телефонов к 31 июля. Текущий ассортимент можно будет приобретать до указанной даты, а некоторые модели смартфонов останутся в продаже дольше.

Компания также продолжит предоставлять сервисную поддержку и обновления программного обеспечения для уже вышедших смартфонов в течение определенного периода, который «будет варьироваться в зависимости от региона».

Как передает агентство Yonhap , причиной ухода с рынка мобильных телефонов для компании стала убыточность работы и высокая конкуренция. По данным агентства, бизнес смартфонов начал нести убытки для LG в 2015 году, а в прошлом году их общая сумма убытков достигла 4,4 млрд долларов.

Уточняется, что компания обсуждала продажу производства мобильных телефонов с вьетнамским конгломератом Vingroup, а также немецким автоконцерном Volkswagen, но соглашения достичь не удалось.