В ЖКХ «Контроль» объяснили, как сэкономить на коммуналке до 30% расходов Фото: Артем КИЛЬКИН

Заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль» Андрей Костянов объяснил, каким образом можно сэкономить на коммунальных платежах до 30% от ежемесячных расходов.

Самый простой способ – это расторгнуть часть договоренностей, тогда платежей станет меньше. Речь идет о платежах, которые относятся к группе «дополнительные опции». Это радиоточка, антенна и так далее

- Потребитель может обратиться к поставщику и расторгнуть договор, тогда плата сократиться, - рассказывает Костянов в беседе с ФАН.

А вот на платежи по капремонту жильцы повлиять не могут. Эти показатели устанавливаются на уровне субъекта. Тем не менее, не стоит слепо перечислять средства, нужно понять почему в платежке указана та или иная сумма.

- Если вдруг стоимость капремонта в платежке начала расти, то надо понять почему так происходит. Возможно, управляющая организация не совсем добросовестно подключила дополнительные виды работ. Но плата за них должна устанавливаться на общем собрании. Тариф на содержание текущего ремонта — это прерогатива собственника, - говорит эксперт.

Третий способ экономии – это применение различных умных приборов. Датчики движения, энергосберегающие лампочки, установка счетчиков на воду, применять различные смесители с аэраторами, а использовать различные тарифы электроэнергии.

- Если человек стирает, гладит и делает другую работу по дому исключительно поздно вечером, то стоит перейти на двухтарифные приборы учета, потому что ночью тарифы будут дешевле, - рассказал Андрей Костянов.

Контроль над тремя направлениями позволит добиться 20-30 процентной экономии на оплате услуг ЖКХ.