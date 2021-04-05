Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности в мае 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Индекс ультрафиолетового излучения (УФ) начнет достигать опасных показателей примерно в мае, на российском юге России этот показатель станет опасным уже в середине-конце апреля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, отметив, что ведомство с этого момента начнет предупреждать россиян об «опасном солнце»

Эксперт уточнил, что наиболее опасный ультрафиолет появляется, когда солнце находится высоко в небе. На сегодняшний день солнце поднимается невысоко. Синоптик напомнил, что только недавно прошел день весеннего равноденствия.

«Считать (индекс ультрафиолетового излучения), думаю, начнем с середины мая. В Южном федеральном округе раньше - примерно во второй половине апреля-в конце апреля», - заявил специалист.

Вильфанд посоветовал жителям России наслаждаться апрельским солнцем, поскольку оно еще безопасно, полезно и дарит хороший загар.

«Сейчас та ситуация, когда солнце полезное. В нем мало ультрафиолета, апрельский загар полезен, в отличие от июньского, например», - сказал он.