Химик заметил формулу амфетамина в новости про вакцину от COVID-19 на латвийском ТВ

Химик заметил формулу амфетамина на латвийском ТВ в новости про вакцину от COVID-19 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий научный сотрудник Института органического синтеза Кристапс Яудземс заметил формулу амфетамина на экране с иллюстрацией вакцины от коронавирусной инфекции в сюжете новостной программы «Панорама», которая транслировалась на Латвийском общественном телевидении.

«Вам кто-то остроумный добавил амфетамин в вакцину», - написал химик на странице своего Twitter, разместив скриншот видео.

Химик заметил формулу амфетамина на латвийском ТВ в новости про вакцину от COVID-19 Фото: Twitter.com

В сюжете ничего не было сказано об амфетамине, и, как некоторые предполагают, формула на экране за ведущим появилась как элемент дизайна, а для иллюстрации была выбрана одна из случайных формул.

Редакция Латвийского общественного телевидения пока никак не прокомментировала ситуацию.

Новостная программа «Панорама» выходит на Латвийском общественном телевидении, который финансируется из государственного бюджета страны.