Названы категории граждан, которые могут претендовать на двойную пенсию в 2021 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России более 46 миллионов пенсионеров. Часть из них вполне официально получает не одну пенсию, а две, но такие выплаты положены далеко не всем пенсионерам.

В России предусмотрено три вида пенсионных выплат: страховая пенсия, выплата в связи с выслугой лет или по инвалидности. Обычно назначается какая-то одна из выплат. Но бывают случаи, когда люди получают сразу две выплаты.

Первая категория граждан: люли, которые ушли на пенсию по инвалидности из-за травмы на госсужбе (военнослужащие и правоохранители), пострадавшие при ликвидации техногенных катастроф (включая не призванных на военную службу), а также награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и "Жителю осаждённого Севастополя" (закон от 22.12.2020 № 421-ФЗ).

Помимо пенсии по инвалидности они могут получать страховую пенсию, но при условии, что минимальный трудовой стаж составляет 12 лет.

Вторая категория граждан: члены семей погибших военнослужащих или силовиков.

Помимо пенсии по старости они имеют право на компенсацию за смерть члена семьи. Но есть определенные ограничения. Женщины могут претендовать на данную компенсацию с 50 лет, а мужчины – с 55 лет, пишет Life.ru.

Третья категория граждан: гражданские госслужащие (сотрудники министерств и госаппарата), которым положена специальная доплата за выслугу лет.

Кто еще может рассчитывать на прибавку к пенсии:

Пенсионеры, воспитывающие несовершеннолетних детей,

Пенсионеры, воспитывающие детей-студентов, обучающихся на очном отделении в вузах,

Сельские пенсионеры, имеющие 30-летний стаж в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности,

Пожилые граждане, достигшие возраста 80 лет,

Инвалиды первой группы.