Минсельхоз РФ начал распределять объемы поставок сахара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство сельского хозяйства России проконтролирует поставки сахара по стране. Как передает «Известия» со ссылкой на источники в отрасли, для этого каждому заводу дадут определенную квоту на производство и продажу данной продукции розничным торговым сетям.

По данным источника, квоты на производство сахара будут распределяться между предприятиями в соответствии с потребностями розницы на каждой конкретной территории, а также объемов, которые предприятия вырабатывали на данный момент момента. Как предполагается, производители будут ежемесячно изготавливать продукцию в тех объемах, которые ранее адресно установило ведомство.

Минсельхоз составлял ориентировочный план для поставок сахарного песка на основе данных о потребностях в продукции крупных сетей. При этом учитывалось мнение местных властей и данные о среднем ежегодном потреблении сахара на душу населения.

В ведомстве изданию заявили, что совместно с Союзроссахаром ведут работу «по распределению объемов поставок между производителями», отметив, что ранее ритейлеры информировали участников рынка о своих потребностях.

Напомним, ранее правительство России продлило соглашение о стабилизации цен на сахар. Согласно решению кабмина, цены на сахарный песок останутся в рамках соглашения до 1 июня 2021 года. Позже появилось сообщение о приостановке поставок сахара в российские магазины. Говорилось, что производители будут готовы возобновить торги, когда правительство подтвердит свою готовность предоставить компенсацию в пять рублей за кило сахара. Однако ФАС не подтвердил эту информацию