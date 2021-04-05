В АТОР считают, что российские туристы смогут попасть в Европу не раньше осени Фото: Евгения ГУСЕВА

При оптимистичном прогнозе Европ откроет границы для российских туристов осенью этого года, при пессимистичном российские туристы смогут отправиться туда только в начале 2022 года. Такой прогноз дала исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

«В Европу летом мы вряд ли поедем. Прогнозы давать сложно, все зависит от ситуации, но мы видим, что пока она далека от нормализации - я имею в виду все, что касается пандемии и периодических локдаунов», - приводит слова главы АТОР издание «Известия».

Ломидзе считает, что срок открытия Европы для путешествий будет привязан к темпам вакцинации от коронавирусной инфекции. Однако она указала на то, что Израиль, несмотря на высокую долю привитых граждан, пока не принимает туристов, а также планирует пересмотреть ограничения только в июле этого года.

Как отметила глава АТОРА, россияне также ждут открытия Юго-Восточной Азии. По ее словам, такие страны как Таиланд, Вьетнам, Индонезия, сегодня активно работают над разными инструментами для того, чтобы начать принимать иностранных туристов.

«Так, к лету они могут отменить карантин, который отпугивает большинство туристов, разрешить путешествовать между провинциями», - отметила она.

Однако, на сегодняшний день у России нет прямого авиасообщения с этими страна, и для полноценного отдыха, как полагает Ломидзе, регион будет доступен для россиян осенью или зимой.