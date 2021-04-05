Просроченные долги россиян по кредитам приблизились к триллиону рублей Фото: Shutterstock

Объем просроченной задолженности россиян к марту 2021 года составил рекордные 976,1 млрд рублей. Только за прошлый год прибавка оценивается в 22 процента – это 176 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете Центробанка.

В ведомстве признают, что произошло незначительное ухудшение кредитного портфеля банков. Показатель стал расти впервые за последние три года при стабильных темпах кредитования. Рост просрочки во многом связывают с последствиями пандемии.

-Тем не менее, ситуация не выглядит критичной. Во многом избежать развития негативного сценария помогло то, что банки не прекращали кредитовать заемщиков и охотно шли на реструктуризацию во время пандемии, - заявили «Известиям» в Центробанке.

А вот эксперты не столь позитивны в оценках. Они опасаются, что со временем часть реструктурированных ссуд потенциально может уйти в дефолт.

В топ-30 кредитных организаций подтвердили рост просрочки по кредитам и тоже связали сложное финансовое положение клиентов с пандемией.

Ранее эксперты рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают мошенники. В среднем на миллион банкнот, находящихся в обороте, 7-8 штук являются поддельными. Чаще всего мошенники пытаются выдать за настоящую пятитысячную купюру, сообщает ФАН.