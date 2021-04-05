Гинцбург: вакцина "Спутник V" не может влиять на геном человека Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» не способна оказывать какое-либо влияние на геном человека и на его генетическую наследственность. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Не может, ответ однозначный», - приводит РИА Новости ответ эксперта на вопрос, может ли вакцина «Спутник V» влиять на геном человека.

Гинцбург пояснил, что на наследственность может влиять то, что может интегрироваться в геном человека или каким-либо образом влиять на структуру его ДНК. Как он отметил, структура ДНК нуклеиновой кислоты хорошо известна, а также известно, как на нее можно повлиять.

Специалист отметил, что если препарат в организме человека не размножается, то никак и не может интегрироваться и взаимодействовать с нуклеиновой кислотой человека. «Поэтому "Спутник V" никак не может влиять ни на нуклеиновую кислоту, ни на наследственность, ни на какие-то другие вещи, связанные с изменением нашего наследственного материала», - заключил он.