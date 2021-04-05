Business Insider: современный российский флот представляет угрозу силам НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На сегодняшний день Россия располагает современным и постоянно растущим в размерах Военно-морским флотом, который представляет «уникальную угрозу» вооружённым силам НАТО. Так считают авторы издания Business Insider.

Авторы материала заявляют, что российский Военно-морской флот активизирует свою деятельность в Арктике, Африке, на Ближнем Востоке, а также внимательно наблюдает за силами НАТО, совершая походы вокруг Европы. На данный момент силы ВМФ России насчитывают около 360 кораблей и судов всех типов.

«На смену большим крейсерам УРО и эсминцам пришли готовые к современному бою корабли поменьше, такие, как корветы и фрегаты», - говорится в заявлении.

При этом авторы статьи полагают, что многие российских военных кораблей меньше по размерам и хуже оснащены, чем аналогичные флота Североатлантического альянса. Тем не менее преимущество ВМФ России получает за счёт новой техники и оружия. В особенности отмечаются крылатые ракеты «Калибр».

В статье также отмечается, что истинные силы российского военно-морского флота скрываются под водой. Речь идет о 59 субмарин, включая 12 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами и 9 атомных подлодок с крылатыми ракетами. К концу текущего года в эксплуатацию предполагается ввести ещё шесть новых подлодок, среди которых три атомные.

Авторы материала сделали вывод, что Россия сократила число своих вооружённых сил, но оптимизировала их, повысив профессионализм и качество, а также оборудовали их современной техникой.