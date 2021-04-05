Судимым за тяжкие преступления запретят работать в такси и на городском транспорте Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минтранспорта разрабатывают поправки в законодательство, которое запретит людям с непогашенной судимостью за тяжкие преступления, перевозить пассажиров в городском транспорте и такси.

Речь идет о поправках в законопроект «Об особенностях допуска отдельных категорий лиц к осуществлению деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами» и о внесении изменений в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В ведомстве пока отказались обсуждать документ, но источник близкий к ведомству рассказал газете «Известия», что поправки планируют внести в правительство в мае. А в сентябре его направят в Госдуму. Депутаты в большинстве поддерживают нововведение.

- К сожалению, участились случаи нападения водителей на пассажиров. Зачастую работодатель даже не знает, кто к нему устраивается на работу. Поэтому подобные поправки очень важны, - отметил депутат Госдумы Михаил Емельянов.

В свою очередь депутат Ярослав Нилов указал на трудности применения законопроекта. Зачастую в такси работают иностранные граждане и как норма будет работать в отношении них – не ясно.

А вот зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов считает, что вопрос очень дискуссионный.

- Сегодня на пассажирском транспорте огромная нехватка кадров. Вводя какие-либо ограничения мы, с одной стороны, повышаем безопасность перевозок. А с другой стороны, в глубине души мы понимаем, что это не всегда плохой водитель, который готов будет повторно совершить преступление, - привел свои аргументы Старовойтов.

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