Контрольное медосвидетельствование призывников в России ужесточат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней (МКБ) в России будет изменено положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ). Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт Министерства обороны РФ Андрей Дацко,

Как уточнил специалист военного ведомства, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медицинского освидетельствования и медосмотра на сборных пунктах призывников. В рамках новых правил в армию не будут брать молодых людей, у которых с заболеваниями не были выявлены до призыва на военную службу.

«В Вооружённые силы РФ не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены в период взросления ребят», - заявил он.

Кроме того, Дацко сообщил, что положение военно-врачебной экспертизы скорректируют с учетом новой редакции Международной классификации болезней, которая вступит в силу в 2022 году.