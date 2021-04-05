Число нелегально работающих в России мигрантов в 2020 году снизилось на 40% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число иностранных граждан, нелегально работающих в России, в прошлом году сократилось почти в два раза.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-центр Министерства внутренних дел РФ, в прошлом году правоохранительные органы пресекли 40 989 правонарушений, связанных с нелегальной работой иностранных граждан, что на 40 процентов меньше, чем годом ранее.

Также отмечается, что снижение числа въезжающих в страну иностранных граждан привело к значительному сокращению нарушений правил въезда, а также режима пребывания в России. Как уточняется, в 2020 таких правонарушений было выявлено 204 тысячи, что на 51,8 процента меньше, чем годом ранее.

В ведомстве отметили, что, как правило, в России находится от 9 до 11 миллиона иностранных граждан, однако в прошлом году их численность составила примерно 5,5 млн человек, и почти 900 тысяч из них имеют разрешение на временное проживание либо вид на жительство. В числе въезжающих в страну иностранцев большинство по-прежнему составляют граждане стран СНГ.