Мошенники придумали новую схему для обмана россиян Фото: REUTERS

Мошенники придумали новую систему обмана клиентов банков, в которой они представляются оператором сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги», после чего требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации компрометирующих видео.

Как отмечается, злоумышленники рассчитывают на то, что потенциальная жертва среагирует на знакомый бренд, поскольку письма рассылаются с почтового адреса inform@money.yandex.ru. Однако сервис «Яндекс.Деньги» еще в прошлом году сменил название на ЮMoney.

В письме мошенник называет себя программистом, которому удалось взломать компьютер пользователя и получить полный доступ к его данным, а также доступ к сопутствующим устройствам, в том числе к камере. Злоумышленник заявляет, что ему удалось сделать интимное видео с участием жертвы, и если он не получит требуемое, то «программист» разошлет этот ролик всему списку контактов.

«Перeвeдите 650 долларов на мой биткoйн-кошeлек. Мой биткойн-кошелек (BTC Wallet): bc1qpg0uv2dcsjvpe9k2y7knxpzfdqu26tvydeu4pf. После получения оплаты я удалю видео и вы никогда меня больше не услышите», - говорится в сообщении мошенника.

Злоумышленник дает жертве 50 часов для оплаты, и говорит о том, что у него есть уведомление о прочтении письма, и таймер сработает, когда жертвам увидите письмо.

В пресс-службе ЮMoney сообщили, что им известно о новой схеме мошенничества, и они уже обратились в службу безопасности владельца домена.

«Информация рассылается с домена, который нам больше не принадлежит. Вчера мы получили информацию об этом и передали ее в службу безопасности владельца домена», - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ЮMoney.