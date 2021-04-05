В Кисловодске задержан член ИГ*, готовивший теракт

В Кисловодске задержан член ИГ*, готовивший нападение в отделе полиции с использованием самодельных бомб. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

- В городе Кисловодск задержан ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения, осуществлявший подготовку к совершению нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств в интересах международных террористических организаций, — цитирует сообщение РИА Новости.

На месте проживания задержанного изъяли компоненты для самодельной бомбы, а также экстремистскую литературу.

Кроме того, в том же городе задержаны трое связанных с исламистом граждан России. Они причастны организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Все задержанные сформировали ячейку, чтобы заниматься террористической деятельностью на территории Ставропольского края.

В конце декабря 2020 года сотрудники ФСБ и МВД пресекли подготовку террористического акта в Махачкале. Известно, что участники банды ИГ* планировали подорвать взрывное устройство у одного из административных зданий правоохранительных органов.

*Запрещенная в России террористическая организация