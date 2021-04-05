Гинцбург рассказал о попытках институтов переманить сотрудников центра имени Гамалеи

Гинцбург рассказал о попытках российских институтов переманить сотрудников центра имени Гамалеи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что за последний год несколько российских институтов пытались переманить сотрудников центра.

Гинцбург подчеркнул, что ни один из работников не согласился на предложение перейти на другую работу. Более того, в центр пришли новые сотрудники. Он сообщил, что предложения поработать за границей работникам не поступали, так как "они совершенно бесперспективны".

- Я бы не сказал, что год тому назад у нас были все специалисты. Вот технологов нам не хватало на развитие, у нас появилась группа технологов, появилась группа специалистов фармаконадзора высокого класса, ну и ряд других. Даже - вы не поверите - логистов, которые организуют работу современных складских помещений, у нас не было, — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что Евросоюз не спешит одобрять российскую вакцину от коронавирусной инфекции "Спутник V" из-за боязни конкуренции. По его словам, отечественный препарат может "немного задвинуть" те продукты, которые продвигает европейский регулятор.