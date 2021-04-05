Перемещения Эдварда Била будут контролировать с помощью браслета Фото: скриншот

На Эдварда Била, которого признали виновным в деле о массовом ДТП на Садовом кольце, надели браслет, чтобы контролировать его передвижение.

Как писал сайт kp.ru, обвинение направило в суд ходатайство с просьбой не арестовать блогера, а ввести в качестве меры пресечения запрет на определённые действий. Суд запретил Эдварду Билу выходить из дома с 22 до 8 часов, садиться за руль, а также пользоваться интернетом и телефоном, за исключением вызова скорой или полиции.

Напомним, массовая авария с участием пяти машин на Садовом кольце произошла в четверг, 1 апреля. В результате происшествия серьезно пострадала женщина, которую отвезли в реанимацию. Как сообщил адвокат пострадавшей, она впала в кому.

По версии следствия, находившийся за рулем синей Audi блогер выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в поток машин. Следов алкоголя в его крови обнаружено не было.