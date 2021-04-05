Эксперт Минобороны пообещал призывать больных коронавирусом в армию после выздоровления

В Минобороны оценили вероятность освобождения от службы в армии при коронавирусе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус не является причиной освобождения от службы в армии. Об этом заявил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко. Он отметил, что если призывник заболел коронавирусом, то это временно отсрочит его службу. Но если заболевание прошло без осложнений, то после полного восстановления молодой человек снова признается годным к службе.

«После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы», — цитирует Дацко газета «Известия».

Военный эксперт также отметил, что в настоящее время врачи-клиницисты уже научились оперативно лечить коронавирус, и многие молодые люди переносят его легко и без осложнений.

Напомним, ранее были названы самые распространенные противопоказания для службы в армии в 2021 году. Так, наиболее часто встречающимися стали болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), болезни системы кровообращения (аритмия и врожденные пороки сердца) и болезни нервной системы, передает ФАН.