Девушек арестовали в Дубае из-за обнаженной фотосессии на балконе отеля Фото: REUTERS

В Дубае правоохранительные органы задержала группу более чем из десяти девушек, которые обнажёнными позировали на балконе гостиницы Dubai Marina в центре города.

Как передает издание Associated Press, девушки устроили фотосессию на открытом балконе небоскреба, однако не учли, что за ними наблюдает пара глаз и объектив камеры с соседней высотки. Очевидцы засняли фотосъемку из соседнего здания, и отправили кадры в социальные сети. За девушками сразу приехали полицейские, которые арестовали участниц фотосессии по обвинению в публичном разврате.

«Подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики общества Объединенных Арабских Эмират», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Twitter правоохранительных органов города.

Теперь участницам обнаженной фотосессии грозит штраф в размере пяти тысяч дирхамов (более 100 тысяч рублей), а также тюремное заключение на срок до шести месяцев. Материалы дела на данный момент передали в местную прокуратуру для дальнейших разбирательств.