В России выявили 8 646 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по состоянию на понедельник, 5 апреля 2021 года, общее число заболевших за все время пандемии в стране возросло до 4 589 540 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа заражение коронавирусной инфекцией выявили в 83 российских регионах. Наибольшее число зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост заразившихся составил 1876. Второе место по количеству заболевших за Санкт-Петербургом с показателем 707 случаев заражения. Тройку замыкает Московская область с 593 инфицированных.

Среди новых заразившихся около 13 процентов не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, за минувшие сутки зафиксировали 343 летальных исхода, а выздоровели 7 052 человек. За весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 100 717 заболевших, всего вылечились 4 211 133 пациентов.