Депутат Сухарев предложил обеспечить больницы экспресс-тестами на коронавирус и грипп

В Госдуме попросили обеспечить все больницы экспресс-тестами на инфекционные болезни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил включить экспресс-тесты на COVID-19 и грипп в порядок оказания медицинской помощи населению. Свое обращение он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В своем письме депутат отметил, что на сегодняшний день экспресс-тесты есть далеко не во всех медицинских учреждениях.

При этом Сухарев отметил, что слишком долгое ожидание результатов обычного теста может привести к ухудшению состояния пациента или даже к развитию осложнений в связи с несвоевременным назначением лечения.

«Прошу вас рассмотреть возможность включить экспресс-тестирование для профилактики новой коронавирусной инфекции, а также вирусов гриппа A и B в порядок оказания медицинской помощи населению, а также предусмотреть их наличие во всех медицинских учреждениях», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее сообщалось, что в России изобрели текст, который дает возможность обнаружить коронавирус в крови человека всего за полтора часа. Также в стране уже существует аналог ПЦР-теста, который готовится 15 минут, его точность составляет 85%, передает ОТР.

Добавим, ранее врач-реаниматолог Александр Островский назвал сроки формирования коллективного иммунитета у россиян. По его словам. Антитела более чем у 60% жителей страны появятся уже через 2-3 месяца, передает телеканал «360».