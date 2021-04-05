Врач-реаниматолог рассказал о последствиях отказа от вакцинации против коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции будет способствовать дальнейшему распространению и мутациям самого вируса, что в итоге повлечет за собой большое экономическое бремя для национальной системы здравоохранения. Такое заявление сделал основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

Специалист указал на данные различных опросов, которые говорят о том, что более половины россиян не считают нужным вакцинироваться от коронавируса. По его словам, подобные убеждения приведут к печальным последствиям.

«Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы. Всё это имеет тяжёлые экономические последствия», - приводит РИА Новости слова эксперт.

Островский заявил, что несмотря на добровольность вакцинации от коронавируса, люди должны понимать последствия своего решения. Он назвал важным популяризацию прививок от COVID-19. Как считает врач людям необходимо объяснять, что опасность осложнений несоизмеримо меньше опасности последствий непосредственного заболевания.

Эксперт также рассказал о категории людей, которые полагают, что маску можно не носить. По его мнению, такое поведение можно сравнить с тем, что человек не пристегивается ремнём в автомобиле.

«Люди не понимают, что пассивная безопасность на 60 процентов снижает летальность и тяжесть последствий, инвалидизацию при ДТП», - отмтеил он.