Росстат назвал регионы, где дети чаще всего страдаю от ожирения

Названы регионы России, в которых дети чаще всего страдают ожирением Фото: Евгения ГУСЕВА

Росстат опубликовал данные о российских регионах, где числится наиболее число детей, страдающих ожирением. Больше всего несовершеннолетних с лишним вестом проживают в Краснодарском крае. Здесь этот показатель достиг 14 637 человек.

Не сильно отстает от Краснодара Санкт-Петербург. В северной столице проживает 14 035 детей с ожирением. На третьем месте списка расположилась Ростовская область с показателем 13 829 несовершеннолетних, передает Ридус.

Отметим, что годом ранее в тройке лидеров находились Санкт-Петербург, Москва и Ростовская область. Однако за этот год столица вышла из тройки первых и переместилась на пятое место.

При этом эксперты отмечают, что среди подростков полнота встречается в два раза реже, чем среди детей до 15 лет. А вот после 18 лет количество людей с избыточным весом увеличивается почти в десять раз по сравнению с периодом отрочества.