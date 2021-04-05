Более 100 отставных адмиралов ВМС задержаны в Турции за письмо в защиту конвенции Монтрё Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генпрокуратура Анкары выдала ордера на аресты 14 отставных адмиралов по обвинению в попытке нарушения конституционного строя Турции из-за письма в защиту конвенции Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы.

Как передает телеканал Haberturk, на сегодняшний день обыски прошли в домах десяти арестованных экс-адмиралов. Идет изъятие улик, которые могли бы доказать вину обвиняемых.

Уточняется, что турецкая полиция уже задержала десять отставных адмиралов, однако четырех военных обнаружить не удалось, и им было предписано в трехдневный срок явиться на допрос в прокуратору.

Основанием для возбуждения уголовного дела против военных стало появившееся в воскресенье, 4 апреля, письмо от имени 103 бывших отставных турецких адмиралов, назвавших конвенцию Монтрё дипломатической победой Турции, давшей ей суверенные права на проливы Босфор и Дарданеллы. Они заявили, что дискуссия о пересмотре данного соглашения из-за проекта канала «Стамбул», который планируется проложить параллельно проливу Босфор, неприемлема.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конвенция Монтрё о режиме прохода судов через пролив Босфор не будет действовать на проектируемом канале «Стамбул».