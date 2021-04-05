Глава ДНР не исключил полномасштабной атаки Украины на Донбасс

Денис Пушилин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможность полномасштабной атаки Военных сил Украины на Донбасс не исключена. Такое заявление сделал глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отметив, что у Киева для атаки все готово.

«Физические возможности такие со стороны Украины есть, технические тоже. У Украины для этого всё готово. Будет ли отдан тот решающий приказ, который станет губительным для всей Украины, посмотрим», - сказал глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин также заявил, что на фоне обострения ситуации на территории Донбасса самопровозглашённая республика просчитывает все возможные сценарии развития событий.

Напомним, в минувшую субботу, 3 апреля, украинские силовики применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, который сбросили на поселок на окраине Донецка. В результате удара беспилотника ВСУ погиб маленький ребенок и пострадала женщина.

После этого инцидента спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы. Парламентарий отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский даже не принёс соболезнования близким погибшего и не пообещал разобраться в произошедшем.