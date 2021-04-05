Кремль: важно обеспечить безопасность всех живущих в Донбассе

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кремле считают важным обеспечить безопасность всех граждан самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что в Москве называют гибель ребенка при обстреле в Донбассе трагедией, горькими последствиями неурегулированности ситуации в регионе.

«Чрезвычайно важно, чтобы ранее достигнутые договоренности были исполнены, и чрезвычайно важно, чтобы была обеспечена безопасность всех граждан - не только детей, но и всех граждан самопровозглашенных республик», - заявил представитель Кремля.

Представитель Кремля отметил, что у российские военные на границах с Украиной передвигается «в тех направлениях и в том виде, в котором считает нужным». По его словам, эти действия не должны ни у кого вызывать обеспокоенности. Как он отметил, Москва не представляет угрозу ни для одной страны в мире, в том числе и для Украины.

Напомним, в минувшую субботу, 3 апреля, украинские военные силы применили беспилотный летательный аппарат, снаряженный самодельным взрывным устройством, который сбросили на поселок, расположенный на окраине Донецка. В результате удара беспилотника погиб маленький ребенок и пострадала женщина.