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Экономика5 апреля 2021 12:41

В Кремле сообщили, что решений об индексации пенсий пока не принималось

Однако правительство сформулировало соответствующие предложения
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков заявил, что решений об индексации пенсий пока не принималось

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решений об индексации пенсий пока не принималось. Он добавил, что соответствующие предложения правительством сформулированы.

Также Песков прокомментировал информацию, что во время своего обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин может объявить об индексации выплат работающим пенсионерам. Он отметил, что Кремль не будет анонсировать содержание предстоящего обращения.

- Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни темы послания, не будем делать этого и сейчас, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее правительство России утвердило постановление повышения социальных пенсий с 1 апреля 2021 года. Индексация составит 3,4%. Документ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Решение об индексации затронет более 3,9 миллиона человек.