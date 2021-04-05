МИД КНР заявил о создании богатыми странами дефицита вакцин от коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Развитые страны закупили большую часть всех произведенных в мире вакцин от коронавирусной инфекции, что привело к возникновению нехватки препарата. Такое заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И.

По его словам, богатые страны, на которые приходится 16 процентов населения мира, приобрели 60 процентов произведенных препаратов. «Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», - говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте МИД КНР.

Ван И подчеркнул, что одновременно с этим развитые страны по всему миру сталкиваются с нехваткой вакцин от коронавируса. Глава внешнеполитического ведомства обвинил богатые страны укреплении «вакцинного национализма» и заявил, что Китай выступает против подобного подхода.

Министр заявил, что Пекин помогает обеспечить бедные страны вакцинами и уже поставил их в 80 стран, а также сотрудничает в разработке и создании препарата с еще десятью государствами.

Напомним, ранее российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и TopRidge Pharma договорились о производстве в Китае в год более 100 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».