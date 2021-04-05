Гинцбург сравнил степень опасности коронавируса и птичьего гриппа Фото: Александр ГЛУЗ

Весь мир готовился к пандемии птичьего гриппа, а не коронавирусной инфекции, однако новый вирус оказался еще более коварным. Такое заявление сделал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Специалист напомнил, что грипп А, называемый птичьим, так как он исходно циркулирует среди птиц, фактически смертелен - для птиц многие штаммы летальны на 90-100 процентов.

По его словам, для передачи этого штамма от человека к человеку с такой же эффективностью, с какой он передается от птицы к птице «немного надо».

«Имея тот же путь передачи через воздух, как и COVID-19, соответственно, могли возникнуть самые тяжелые последствия с большой летальностью. Но в результате пандемию вызвал не грипп, а COVID-19», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Гинцбург заявил, что у COVID-19 меньше летальность, однако этот вирус более коварен, поскольку первые симптомы могут проявляться не сразу, а только через несколько недель, поэтому пока человек не знает, что болеет, он заражает других, и в итоге вирус распространяется легче.