Генеральная репетиция парада Победы в Москве состоится 7 мая 2021 Фото: Артем КИЛЬКИН

Ночные тренировки парада Победы на Красной площади в Москве состоятся 29 апреля и 4 мая, а генеральная репетиция парада пройдет 7 мая. Об этом сообщил военный комендант столицы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

«На Красную площадь мы переместимся 29 апреля - будет первая ночная тренировка, 4 мая - вторая ночная тренировка, 7 мая - генеральная репетиция», - сообщил военный комендант Москвы.

Селезенев сообщил, что перед началом тренировок и репетиций механики-водители «пешим по-машинному отработают слаженность действий при выезде на Красную площадь».

По словам генерал-лейтенанта, на сегодняшний день проблемных вопросов по подготовке к военному параду нет, весь личный состав готов принять участи в параде.

Напомним, традиционно в дни репетиций парада Победы движение в центре Москвы перекрывается, также перекрыто движение на ряде улиц по пути следования техники, которая задействованна в параде.