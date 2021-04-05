В Общественной палате оценили решение Роскомнадзора не блокировать Twitter

В Общественной палате прокомментировали решение Роскомнадзора не блокировать Twitter Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с Twitter доказывает, что власти России готовы к диалогу, а соцсеть осознала всю серьезность ситуации, заявил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

- Действия РКН по замедлению трафика Twitter доказали свою эффективность и целесообразность. Соцсеть, раннее показательно игнорировавшая запросы российского ведомства, наконец осознала всю серьезность ситуации и реальную возможность блокировки на территории России и вступила в официальный диалог с ведомством, — приводит слова Малькевича РИА Новости.

Он отметил, что популярный в либеральной среде тезис о том, что иностранные сервисы не заинтересованы в российском рынке, оказался несостоятелен. Именно обратное отношение к пользователям из России повлияло на готовность соцсети вести диалог с Роскомнадзором.

Малькевич добавил, что ситуация с Twitter показала, что Роскомнадзора нет цели просто заблокировать ресурс, и ведомство должно вести диалог с тем или иным сервисом.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, Роскомнадзор заявил о принятом решении о продлении мер по замедлению трафика социальной сети Twitter до 15 мая текущего года. В ведомстве приняли решение не переходить к следующей мере, полной блокировке работы соцсети на территории Россиии, поскольку Twitter ранее принял решения об удалении части запрещённого контента.