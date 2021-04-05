Самолет рейса Казань-Стамбул направили на техническую посадку в Шереметьево Фото: Иван ВИСЛОВ

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, вылетевший в понедельник, 5 апреля, из Казани в Стамбул, сделал несколько кругов над международным аэропортом «Казань», после чего направился на техническую посадку в московском аэропорту Шереметьево.

Как свидетельствуют данные сайта по отслеживанию полетов Flightradars24.ru, пассажирский самолет Boeing 737 вылетел из казанского аэропорта в 11:10 по московскому времени.

Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря казанского международного аэропорта Аделя Гатауллина, воздушное судно было направлено в столицу по решению его командира. Представитель воздушной гавани попросил обратиться за подробными комментариями к представителям авиаперевозчика.

На борту самолета находится 178 пассажиров и восемь членов экипажа.

Напомним, днем ранее, 4 апреля, самолет авиакомпании All Nippon Airways, который следовал по маршруту из Токио во Франкфурт, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска.