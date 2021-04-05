Кудрин допустили снижение уровня бедности в России вдвое до 2030 года

Алексей Кудрин Фото: Тимур ХАНОВ

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что снизить уровень бедности в стране можно в два раза уже к 2030 году.

«Я согласен, что снижения бедности в два раза можно уже добиться раньше, чем к 2030 году, больше того, в ближайшие годы», - заявил глава Счетной палаты во время заседания комитета Государственной думы по контролю и регламенту в понедельник, 5 апреля.

Как отметил Кудрин, часть предложений Счетной палаты была посвящена именно этой проблеме. По его словам, для этого есть достаточно разумные по ресурсам, которые могут позволить добиться поставленной цели.

Кудрин сообщил, что данные меры были предложены ведомством правительству, однако, не уточнил, о каких конкретно предложениях идет речь, добавив, что они «очень чувствительны и социально чувствительны».

Глава ведомства также отметил, что «много обещаний вызывает много ожиданий», предложив российским депутатам вести с правительством диалог на эту тему.