В Минсельхозе заявили, что не допустят дефицита на минеральные удобрения

В Минсельхозе РФ заверили, что не допустят дефицита минеральных удобрений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заверил президента России Владимира Путина, что ведомство справится с ростом цен на минеральные удобрения и не допустит их дефицита.

- В этом текущем году тоже несколько подросла стоимость минеральных удобрений. Мы с Минпромторгом, с ФАС, с субъектами проводим сейчас совещания, чтобы обеспечить в полном объеме минеральными удобрениями в посевную наших аграриев. Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется, — сообщил Патрушев.

Ранее появилась информация, что министерство сельского хозяйства России проконтролирует поставки сахара по стране. Для этого каждому заводу дадут определенную квоту на производство и продажу данной продукции розничным торговым сетям.Как предполагается, производители будут ежемесячно изготавливать продукцию в тех объемах, которые ранее адресно установило ведомство.