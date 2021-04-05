Большинство испанцев выступили против въезда в страну иностранцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство испанцев высказались против въезда в страну иностранных граждан на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Как передает El Mundo со ссылкой на опрос центра Sigma Dos, примерно 60 процентов респондентов заявили о нежелании открывать границы, пока в Испании действуют ограничения на передвижение. При этом около 31 процента граждан, напротив, поддержали бы въезд иностранных туристов, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.

Кроме того, более половины респондентов (63,5 процента) усомнились, что вакцинация от коронавируса поможет тому, чтобы пандемия закончилась к лету. Среди них большинство - люди от 30 до 64 лет. Около 29,4 процента опрошенных, заявили, что в этом вопросе настроены оптимистично. Среди таких респондентов в основном люди в возрасте от 18 до 29 лет.

В опросе участвовали тысяча совершеннолетних граждан Испании.