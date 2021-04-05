Илон Маск дал российским инженерам совет о многоразовых космических кораблях

Бизнесмен Илон Маск посоветовал Роскосмосу сосредоточиться на производстве многоразовых космических кораблей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор компании SpaceX, инженер Илон Маск прокомментировал проект российской многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" от Роскосмоса.

- Это хороший путь, но я рекомендую стремиться к полной многоразовости, — написал бизнесмен у себя в Twitter.

Напомним, в рамках проекта "Амур-СПГ" многоразовой станет первая ступень ракеты-носителя. Эскизное проектирование ракеты будет окончено в сентябре текущего года. По предварительной информации Роскосмоса, стоимость запуска "Амура-СПГ" составит от 22 до 35 миллионов долларов.

В апреле 2020 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дал интервью kp.ru, где опроверг слова Илона Маска о том, что российские инженеры занимаются производством исключительно одноразовых ракет. Уже тогда корпорация заложила две работы по производству многоразовых ракет. Рогозин выразил уверенность, что вскоре российские ракеты будут возвращаться "по-самолетному".