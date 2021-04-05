Путин раскритиковал избыточную бюрократию в сфере фермерского кредитования

Владимир Путин раскритиковал излишнюю бюрократию в сфере фермерского кредитования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время встречи с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым российский лидер Владимир Путин раскритиковал излишнюю бюрократию в сфере кредитования представителей фермерских хозяйств.

Министр доложил, что с 2021 года фермерам стала доступна государственная поддержка для приобретения мобильных торговых объектов и транспорта для выездной торговли.

- Нужно, чтобы и кредиты были доступными для них. Там столько бюрократии, что не добраться, — заметил Путин.

Министр сельского хозяйства, что теперь для получения такого субсидированного кредита фермерам не нужно собирать документы. По его словам, в будущем они смогут оформлять кредит в онлайн-режиме.

Ранее на той же встрече Дмитрий Патрушев заверил президента России Владимира Путина, что ведомство справится с ростом цен на минеральные удобрения и не допустит их дефицита. Для этого ведомство проводит совещания с Минпромторгом и ФАС.