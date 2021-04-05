В России планируют создать сверхтяжелую ракету для полетов к Луне и Марсу Фото: Олег УКЛАДОВ

Российские специалисты намерены разработать сверхтяжелую ракету грузоподъемностью 200 тонн, которую можно будет использовать для полетов к Луне и Марсу. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил глава полета российского сегмента Международной космической станции Владимир Соловьев в ходе симпозиума «Человек в космосе».

- В настоящее время разрабатывается целая серия ракет-носителей «Ангара», также разрабатываются первоначальные эскизные проекты ракет-носителей сверхтяжелого класса – свыше сотни или двух сотен тонн. С их помощью можно будет осуществлять и полеты к Луне и дальние полеты, например, на Марс, - сообщил Владимир Соловьев.

Руководитель полета российского сегмента МКС добавил, что разработка сверхтяжелых ракет предполагает высокие затраты, поэтому Роскосмос также рассматривает международный вариант создания подобной ракеты совместном с другими государствами, которые занимаются космическими исследованиями.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава американской компании SpaceX Илон Маск оценил российский проект многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», которым в настоящее время занимается Роскосмос. Инженер отметил, что это хороший пути и посоветовал стремиться к «полной многоразовости».