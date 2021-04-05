МИД Украины выступил против отмены соглашений о российском флоте в Крыму Фото: REUTERS

Украинское министерство иностранных дел выступает против денонсации Харьковских соглашений 2010 года о размещении российского Черноморского флота в Крыму, поскольку считает данный договор «дополнительным аргументом для борьбы с РФ» в международных судах. Об этом в понедельник, 5 апреля, заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

- Соглашение фиксирует временный характер базирования российского флота, оставляет действующим обязательства России не иметь в его составе ядерного оружия. Нарушение положений Харьковских соглашений предоставляет нам дополнительные аргументы при возможном рассмотрении в международных судах вопросов привлечения российской стороны к ответственности, - заявил представитель украинского внешнеполитического ведомства в комментарии изданию «Левый берег».

Олег Николенко заявил также, что Незалежная в рамках возможной борьбы по этому вопросу в международных судах может предъявить имущественные претензии к России.

Напомним, весной 2010 году российская и украинская стороны подписали в Харькове соглашение, которое продлило пребывание российского флота на полуострове после 2017 года на 25 лет с возможностью последующей пролонгации на пять лет. В обмен Украина получила скидку при закупке газа из России на 100 долларов за тысячу кубометров.