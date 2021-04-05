В туротрасли прокомментировали слухи о подорожании отдыха в Крыму

Алексан Мкртчан прокомментировал разговоры о подорожании отдыха в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член Президиума "Альянса туристических агентств РФ" Алексан Мкртчан в эфире радио "КП" прокомментировал слова представителей крымского туристического бизнеса о том, что отдых в Крыму подорожает, но станет качественнее.

- Хочу сказать, что это подорожание, которое они объявляют, оставим на их совести. Я знаю, о ком вы говорите. Они и в прошлом году заявляли, что будет подорожание на 10-20%, а мы видели, что отели 4-5 звезд подорожали на 50, а некоторые на 100%, то есть в два раза, — заявил Мкртчан.

Он отметил, что можно не ожидать подорожания в 10%. По его мнению, цены на отдых в Крыму подскочат на 20-30%.

Ранее в России резко подорожали авиаперелеты по стране. Так, стоимость авиабилетов в некоторые города с вылетом в апреле – июне по сравнению с 2019 годом повысилась на 15–120%.Больше всего выросла цена на авиабилеты из Москвы в Набережные Челны (121%), Томск (91%), Нижнекамск (88%) и Чебоксары (46%).