Путин поручил добиться роста доходов в регионах России Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал в «отстающих» регионах государства. Об этом в понедельник, 5 апреля, говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с правительством, опубликованном на официальном сайте Кремля.

- Правительству России и властям регионов обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития субъектов с низким уровнем социально-экономического развития и достижение конкретных целевых результатов в виде опережающего роста доходов и инвестиций в основной капитал, - говорится в документе.

Кабмин должен представить доклад по данному вопросу до 1 июля этого года, а затем отчитываться президенту по выполнению поручения раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены глава российского правительства Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

Ранее были определены десять субъектов страны с самыми низкими социально-экономическими показателями. В список вошли Алтай, Карелия, Тува, Курганская область, Адыгея, Марий Эл, Алтайский край, Чувашия, Псковская область и Калмыкия.

Как сообщал сайт kp.ru, российский лидер Владимир Путин поручил властям проанализировать цены на продукты на Дальнем Востоке и принять меры для сокращения разрыва со среднероссийским уровнем.